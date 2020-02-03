Стоимость нефти Brent снизилась на 12% с начала года из-за нового коронавируса

Инвесторы переводят свои активы в золото и казначейские бумаги США, так как выявленный в декабре прошлого года коронавирус приводит к падению фондовых рынков и цен на металлы и нефть. Так, нефть марки Brent подешевела с начала года на 12%, сообщают «Ведомости».

Реакция цен на нефть связана с тем, что Китай занимает второе место в мире после США по ее потреблению. А сейчас потребление нефтепродуктов снижается из-за сокращения числа авиаперевозок, как международных, так и внутри страны. Это может привести к превышению предложения над спросом по итогам первого полугодия. Страны ОПЕК+, приступившие к оценке ситуации, обсуждают возможности продления соглашения до конца этого года или даже дополнительное сокращение добычи.

Из-за коронавируса подешевели медь, никель, алюминий. Однако дорожает палладий, что компенсирует снижение стоимости металлов, например, для российского «Норникеля».

Мировые фондовые рынки продолжают снижение: индекс S&P 500 31 января потерял 1,77%, FTSE — 1,3%, Мосбиржи — 1,03%. А сообщения о первых случаях коронавируса в России в тот же день привели к снижению стоимости рубля относительно доллара и евро на Московской бирже. Инвесторы в качестве защиты своих активов используют подорожавшее на 4,8% с начала года золото и казначейские облигации США (хотя их доходность упала до самого низкого уровня с октября).

Эксперты отмечают, что влияние коронавируса на рынки будет зависеть от скорости распространения инфекции и комментариев Всемирной организации здравоохранения. При этом снижение цен на нефть и другие сырьевые товары может привести к снижению экспортных доходов и оказать давление на рубль.