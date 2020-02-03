Китайские биржевые индексы упали на 8%

С понижением более чем на 8% открылись торги на фондовых биржах Китая. Падение происходит на фоне распространения нового коронавируса. Как передает «КоммерсантЪ», индекс Shanghai Composite упал на 8,13%, индекс Shenzhen Component на 8,27%. Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 0,04%.

Новый тип вируса был выявлен в Китае в конце 2019 года. От заболевания погибли более 360 человек, число заразившихся превышает 17 тыс. человек.

Падение котировок на биржах Китая стало рекордным с 2015 года, пишет Bloomberg. «Очень трудно торговать акциями. Невозможно предсказать, как эта болезнь будет развиваться. Даже эксперты не имеют четкого представления, когда закончится вспышка вируса, не говоря уже о биржевых трейдерах», — сказал агентству председатель инвестиционной компании WanDeFu Ли Шувэй.