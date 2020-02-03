Помпео призвал власти Казахстана сильней давить на Китай и сотрудничать с бизнесом США

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Казахстан встретился с родственниками этнических казахов, исповедующих ислам, которых власти Китая в провинции Синьцзян отправили в так называемые «лагеря перевоспитания», где содержатся уйгуры и представители других мусульманских меньшинств. Он призвал руководство Казахстана присоединиться к кампании давления на Китай с требованием прекратить притеснения мусульман, пишет Euronews.

Помпео также выразил уверенность, что казахстанцам нужно сотрудничать с американским бизнесом: «Мы обсудили новую стратегии США по Центральной Азии, в рамках которой независимость и процветание вашего государства лежит в основе нашего подхода. Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат».

В субботу Помпео в Минске общался с белорусскими президентом Александром Лукашенко, заявив о готовности на 100% обеспечивать Белоруссию нефтью. В воскресенье вечером госсекретарь прибыл в Узбекистан, где принимает участие в министерской встрече в формате «Центральная Азия – США».