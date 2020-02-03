Константин Сонин: Все тот же номер

NYT рассказывает подробности о том, как китайское правительство скрывало подробности о распространении коронавируса. Когда первая информация о нём появилась в начале декабря, власти обманывали население, наказывали тех, кто пытался распространять правдивую информацию, и предупреждали врачей, которые пытались исполнять свой долг, чтобы те не говорили о болезни. Мэр Уханя, крупнейшего города центрального Китая, даже успел выступить с речью о блестящем будущем города в январе нового года, никак не упомянув о уже идущей эпидемии. И провести праздничный обед на 40 тысяч семей в центре Уханя... Напомнило о демонстрации 1 мая 1986 года в Киеве, когда весь мир, уже знавший о Чернобыле, с ужасом смотрел на школьников в парадной форме и с цветами — советское руководство пыталось обмануть граждан, занижая масштабы катастрофы.

Больше десяти лет назад мы с Георгием Егоровым и Сергеем Гуриевым написали статью про взаимоотношения диктаторов и СМИ, модель и панельные данные. Она вышла в APSR и нормально цитируется — собственно, это одна из самых цитируемых статей, у меня уж точно. Новоиспеченный гарвардский профессор сказал мне в прошлом году, что он читал эту статью, «когда был тинейджером», в колледже... Так вот, среди важных эпизодов, упомянутых в этой статье, есть два: реакция китайского руководства на распространение SARS, атипичной пневмонии, и на распространение AIDS. И вот сейчас, спустя пятнадцать лет — та же самая реакция. Пока за границей не появятся первые сообщения, китайские власти сами не поймут масштаб бедствия. Такая вот цена, которую они платят за цензуру в моменты кризисов.

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