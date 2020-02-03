В Минобороны Турции заявили о гибели солдат в Сирии

UPD: Турция рассматривает правительственные силы Сирии, находящиеся рядом с их наблюдательными постами на северо-западе Идлиба, в качестве «мишеней». При этом сам режим президента Сирии Башара Асада ведет себя, по мнению Турции, «как террористическая организация», сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя правящей «Партии справедливости и развития» Омера Челика в эфире телекомпании CNN Turk.

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Челик сообщил, что по данному вопросу будут проведены переговоры с Россией, и Турция надеется, что РФ не станет защищать цели среди сирийской армии.

Из-за обстрела правительственными силами в регионе Идлиб в Сирии четыре турецких солдата погибли и еще девять были ранены, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Турции. При этом турецкие силы нанесли ответный удар.

Турция опасается новой волны беженцев из-за действия армии президента Сирии Башара Асада и его союзников (в том числе России) в районе Идлиба. Поэтому Турция расположила 12 военных наблюдательных пунктов по всему региону, в соответствии с соглашением 2017 года с Россией и Ираном.

По данным турецкого Минобороны, обстрел со стороны сирийских правительственных сил был проведен против турецких военных, «направленных в качестве подкрепления для предотвращения столкновений в Идлибе, несмотря на то, что их позиции были заранее согласованы».

31 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что может начать военную операцию в Идлибе, если боевые действия не будут прекращены.