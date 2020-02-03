Второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию могут отложить

Совет Госдумы обсудит возможность перенести с 11 февраля на конец месяца или начало марта рассмотрение президентского законопроекта о поправках в Конституцию. По словам опрошенных «Коммерсантом» депутатов, к документу предложено слишком много изменений. Источник издания отмечает, что пока никто не выступил против, и решение, скорее всего, будет принято. По его словам, инициатива переноса сроков идет из рабочей группы, а Дума готова пойти навстречу.

При этом общероссийское голосование по поправкам по-прежнему планируется на апрель.