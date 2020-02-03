Из-за коронавируса приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем и Северной Кореей

С 3 февраля поезда, следующие из России в Пекин и Пхеньян, не будут ходить для предотвращения распространения китайского коронавируса.

О временном приостановлении деятельности маршрутов № 3/4 «Пекин – Москва», № 320/20–19/319 «Чита – Забайкальск – Пекин» и беспересадочных вагонов «Москва – Пекин», курсирующих в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19 сообщает РЖД. Решение принято в связи с письмом главного санврача по железнодорожному транспорту и направлено на предотвращение проникновения коронавируса на территорию России.

Беспересадочные вагоны, которые отправились из Москвы в Пекин 1 февраля, проследуют лишь до Забайкальска.

Ранее была приостановлена работа маршрута № 402/401 «Суйфэньхэ – Гродеково» и беспересадочной группы вагонов сообщением «Чита – Маньчжурия».

В то же время железнодорожное сообщение с Россией прекратила из-за коронавируса Северная Корея. Как сообщает ТАСС, с 3 февраля не будут ходить поезда, маршруты которых соединяют Пхеньян с Москвой и Хабаровском. А вагоны, которые уже находятся в пути из Москвы в Пхеньян — не смогут пересечь российско-корейскую границу.

По данным на утро 3 февраля, коронавирусом 2019-nCoV в Китае заразились 17 238 человек, 361 умер.