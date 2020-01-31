Леонид Волков о ходе «дела ФБК»

Я еще раз напомню, что «дело ФБК» возникло не из вакуума. Оно заведено как реакция на летние протесты в Москве. А летние протесты вызваны недопуском независимых кандидатов, честно собравших подписи, к выборам в МГД. А недопуск был обоснован «формальными нарушениями». Вот у вас тут, гражданин Жданов, написано «к.», а надо писать «кв.». А у вас тут, гражданка Соболь, написано «10.06.2019г.», а надо писать «10.06.2019 года». Ну и так далее. Ну и Элла Памфилова со своим «закон суров, но это же закон, все надо оформлять строго-строго по закону».

И вот кандидатов не допустили. Люди вышли на улицу. Путин испугался и велел Бастрыкину нас громить — строго-строго по закону. Бастрыкин придумал «дело ФБК» и создал следственную группу. Следственную группу возглавил генерал Габдулин и набрал в нее 112 следователей по «особо важным делам». (А потом несколько раз расширял, и сейчас в группе «работает» 141 следователь). И эта группа полгода обыскивает, допрашивает, арестовывает и грабит — строго-строго по закону.

Только вот за вчера и сегодня, за два дня — в ходе рассмотрения дел по продлению арестов счетов — выяснилось следующее.

1) Всю дорогу корреспонденция по делу в адрес ФБК доставлялась на несуществующий адрес «ул. Мясницкая 144/1»; на самом деле, как нам удалось догадаться, имелся в виду адрес «ул. Мясницкая 44/1», и по этому адресу даже находится ФБК, правда это не Фонд борьбы с коррупцией, а аудиторская компания ФБК (удивительно, что у них обысков не было еще).

2) «Надлежащим уведомлением» для лиц, которым предстоит явиться в суд по продлению арестов, генерал Габдулин и Басманный суд считают, среди прочего,

— телеграмму, адресованную ЖИЛЬЦАМ (так написано!) некоего дома в Уфе (в одной из квартир и правда проживает наш волонтер),

— телеграмму, направленную в Тюмень утром 30 января с приглашением на суд в Москве в 4 часа дня того же дня 30 января,

— фотографию почтового ящика, в которое опущено уведомление,

— скриншот переписки следователя с кем-то в вотсапе (предположительно — с нашим сторонником, но скриншот такого качества, что фиг поймешь).

Все эти «документы» (и многие другие аналогичные) суд приобщил делу как доказательства того, что лица были извещены и право их на участие в судебном заседании не было нарушено.

3) В личном моем случае следователь и Басманный суд ведут переписку по адресу прописки, который был у меня актуальным более 10 лет назад — по месту жительства родителей в Екатеринбурге. (После этого я сменил три или четыре места постоянной регистрации, ну и вообще, прямо скажем, я уж 20 лет как с родителями не живу). Зато вчера 8 утра уведомление о предстоящем сегодня судебном заседании моей маме лично вручил целый подполковник (!).

4) В одном из дел сегодня рассматривалось продление ареста сразу по 92 счетам. Уведомление было оформлено как письмо на 10 листах, из которых первые 9 содержали только перечень адресов (с множеством ошибок). Часть вызываемых в суд получили все 10 листов (с кучей персональных данных незнакомых им людей), часть — только последний лист, на котором был адрес одного человека (сотрудника штаба в Мурманске), который не влез на первые 9 листов. То есть вот ты И.Иванов из Омска, к тебе приходит майор полиции и торжественно вручает письмо с приглашением на суд, адресованное П.Петрову из Мурманска. А что, и так сойдет.

Полная деградация, идиотизм и абсурд.

Но не для Басманного суда, конечно — все аресты продлили, все ходатайства следствия удовлетворили.

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