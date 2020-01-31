Приговор фигурантам «московского дела» Лесных и Мартинцову оставили в силе

Мосгорсуд оставил без изменения приговор фигурантам «московского дела» Егору Лесных и Максиму Мартинцову. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По версии обвинения, Лесных, Мартинцов и Александр Мыльников во время акции 27 июля повалили росгвардейца Максима Косова на тротуар и затем стали бить его ногами. Помимо этого, Лесных якобы пнул полицейского Алексея Федорова. Сторона защиты предоставила на суде видео, на котором видно, что Лесных не попал по правоохранителю.

В декабре Мещанский районный суд Москвы приговорил Лесных к трем годам колонии, а Мартинцова — к 2,5 года. Мыльникову дали два года условного срока. Он не стал обжаловать приговор.

