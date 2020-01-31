По делу ФБК продлен арест 126 банковских счетов

Басманный суд Москвы оставил блокировку 126 банковских счетов, которые были арестованы по делу Фонда борьбы с коррупцией, еще на полгода. Об этом сообщает «Медиазона». 31 января судья Юлия Сафина сначала продлила арест до 3 августа 2020 года для 92 счетов физических лиц в Сбербанке, а позже в тот же день — для 34 счетов юридических и физических лиц в «Альфа-Банке».

На заседании выяснилось, что уведомление о заседании для Фонда борьбы с коррупцией было отправлено следователями в аудиторско-консалтинговую компанию ФБК Grant Thornton.

Рассмотрение ходатайств по продлению арестов счетов ведется с 29 января.

Напомним, что летом и осенью 2019 года у сторонников Алексея Навального и в офисе ФБК проходили обыски. Суммарно было заблокировано порядка 700 счетов. Фонд подозревают в отмывании денег на сумму 75,6 млн руб.