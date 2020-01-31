Мария Эйсмонт: ВС отказался пересматривать приговор Котову

Верховный суд в ответ на наше обращение к председателю ВС с просьбой в кратчайшие сроки выйти с обращением в Президиум ВС для пересмотра приговора Котову в связи с высказанной Конституционным судом позицией ответил, что пересматривать приговор не будет, поскольку не рассматривает Определение КС №7-0 как новое обстоятельство, которым, согласно ст. 413 УПК, является «признание Конституционным судом Российской Федерации закона, примененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим Конституции Российской Федерации».

В деле Котова, действительно, Конституционный суд (к большому сожалению авторов жалобы) не признал саму норму ст. 212.1 УК не соответствующей Конституции.

Как не признал он статью 212.1 УК не соответствующей Конституции и в деле Ильдара Дадина, приговор которому был пересмотрен Президиумом Верховного Суда.

Мы, конечно, предполагали возможность такого ответа.

Кассационная жалоба в интересах Котова уже подана.

Политический заключенный Константин Котов должен как можно быстрее оказаться на свободе.

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