Суд отказался рассматривать иск Руслана Шаведдинова к призывной комиссии

Савеловский суд отказался принимать иск сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, которого отправили служить на Новую Землю. Об этом адвокат Шаведдинова Аркадий Чаплыгин сообщил в Twitter.

«Судья Савеловского райсуда Иванова решила просто не принимать второй иск Руслана Шаведдинова к призывной комиссии. Решила, что дважды обращаться с иском о том же предмете к тому же лицу нельзя», — поясняет адвокат Аркадий Чаплыгин.

Также он отмечает, что судья не права и решение будет обжаловано, так как основания по второму иску были другие: военкомат не выполнил обязанности по истребованию медицинских сведений Руслана Шаведдинова. И данные основания для иска еще не рассматривались судом, сообщает Чаплыгин.

Напомним, что в декабре 2019 года после обыска в квартире Руслана Шаведдинова его отправили проходить срочную военную службу на Новую Землю. Его коллеги и журналисты не могли связаться с ним почти сутки, так как его телефон был отключен. В ФБК отправку Шаведдинова в армию считают незаконной.