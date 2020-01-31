Facebook будет бороться с фейками о коронавирусе

Поскольку Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, Facebook решил также помочь обеспечить безопасность людей «особенно в том, что касается ограничения распространения дезинформации и вредоносного контента о вирусе и обеспечения людей полезной информацией». Об этом соцсеть сообщила в своем блоге.

Среди шагов, которые предпримет Facebook, разоблачение ложной информации с помощью сети сторонних проверяющих. Как только дезинформация будет выявлена, ее распространение в Facebook и Instagram ограничат, а всем, кто ею поделился — отправят уведомление о том, что данные сомнительные.

«Мы также будем блокировать или ограничивать хэштеги, используемые для распространения дезинформации в Instagram, и проводим упреждающие проверки, чтобы найти и удалить как можно большую часть этого контента», — отмечается в блоге.

При этом Facebook намерен обеспечить легкий доступ к полезной информации через бесплатную рекламу от организаций здравоохранения.