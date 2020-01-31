Госсекретарь США заверил Украину в поддержке во время визита в Киев

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с визитом в Украину, чтобы сгладить напряженность между странами из-за процесса импичмента президента Дональда Трампа. Помпео заверил Киев, что США поддерживают Украину в вопросах суверенитета и территориальной целостности, сообщает Reuters.

В то время как Сенат США рассматривает обвинения против президента Дональда Трампа, среди которых удержание средств для военной помощи Украине и давление на президента Владимира Зеленского из личных интересов, госсекретарь Майк Помпео приехал в Киев. Он стал самым высокопоставленным чиновником США, побывавшим на Украине с начала процесса импичмента.

«Помпео заверил Украину в полной поддержке США по вопросам прекращения агрессии России и полном восстановлении суверенитета Украины и ее территориальной целостности», — говорится в украинском заявлении после встречи Помпео с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Перед поездкой у Помпео спрашивали, будет ли он поднимать вопросы, связанные с импичментом Трампа (о компании Burisma или расследовании в отношении Байденов) с украинскими чиновниками. Тогда госсекретарь ответил: «Я не хочу говорить о конкретных людях».