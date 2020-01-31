Сыновья экс-владельца «Открытия» заочно арестованы по делу о растрате 34 млрд рублей

Сыновья бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца Дмитрий и Александр заочно арестованы Басманным суд Москвы. Их, как и самого предпринимателя, обвиняют в растрате 34 млрд рублей, сообщает «Интерфакс». Ходатайство о заочном аресте самого Бориса Минца суд намерен рассмотреть позднее.

Сыновьям предпринимателя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания в России или экстрадиции в РФ.

Следствие считает, что летом 2017 года Минцы и заочно арестованный весной 2019 года экс-председатель правления банка «Открытие» Евгений Данкевич похитили деньги финансовой организации через заведомо невыгодную сделку с облигациями. В интересах Бориса Минца были растрачены 34 млрд руб.