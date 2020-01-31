Иван Голунов: Нам есть о чем поговорить

Как минимум нам есть о чем поговорить. Я наконец смогу узнать о доказательствах своей вины. А то он забыл их передать в Никулинский суд, а потом предоставить в Главное следственное управление. А в интервью «Вестям-24» самой веской уликой он называл мои частные поездки за границу. Страшно сказать, 12 раз за 36 лет!

Надеюсь ИП-расcледователь, чьи заслуги отмечены даже дипломом казачьего войска, объяснит, как при зарплате в 45 375 рублей ему удавалось снимать жилье в элитном доме, с двумя спальнями, гостиной и даже постирочной, которое на сайтах по недвижимости сдается минимум за 100 000 рублей.

И было бы неплохо оплатить многочисленные штрафы за свое дорогое авто, оформленное на тестя-пенсионера из Адыгеи, а то ведь правда сложное материальное положение у них может быть.

Другие результаты работы одиозного полицейского можно увидеть на Youtube. Вот девушка подала жалобу на Ляховца в Управление собственной безопасности УВД по ЗАО, сходила на опрос, а на выходе из кабинета ее встречает ... Ляховец.

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