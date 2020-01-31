На главу фонда «Сибирь без пыток» завели дело об экстремизме

Юрист Святослав Хроменков, являющийся главой иркутской правозащитной организации «Сибирь без пыток», стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает «МБХ медиа».

«Нам сказал неофициальный источник из органов, что дело на меня возбуждено по экстремизму, в связи с тем что у меня якобы нашли экстремистскую литературу и якобы я ее распространял. Источник мне посоветовал не возвращаться в Россию», — пояснил Хроменков.

Правозащитник покинул Россию сразу после обысков, которые прошли в офисе и квартирах сотрудников «Сибирь без пыток» в середине декабря 2019 года, счета организации были заблокированы 19 декабря.

Хроменков считает, что дело в отношении него завели из-за его правозащитной деятельности, подкинув ему во время обысков так называемую запрещенную литературу.

«Я считаю, что наша гражданская активность просто стала неугодна властям. У нас в стране экстремистом можно сделать любого. В ходе обыска подкинуть какую-нибудь запрещенную литературу — просто дело техники. Могли подкинуть любую экстремистскую литературу. Хотя я такой литературой не интересуюсь», — говорит Хроменков.