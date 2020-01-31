Новый КоАП предполагает серьезное повышение штрафов для водителей

В новой редакции КоАП ужесточается наказание за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться.

Как передает ТАСС, согласно проекту, за превышение скорости на от 20 до 40 км/ч предусмотрен штраф до 3 тыс. руб. (сейчас 500 рублей), от 40 до 60 км/ч — до 4 тыс. руб. (сейчас от тысячи до 1,5 тыс.), более 60 км/ч — 5 тыс. руб. (сейчас от 2 до 2,5 тыс. рублей), либо водитель может быть лишен прав на срок от четырех до шести месяцев. За повторное нарушение на водителя наложат штраф до 10 тыс. руб. или лишат прав на один год.

Штраф 40 тыс. руб. и лишение прав на два-три года предусматривается за «невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытку скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан». За отказ от медосвидетельствования повысят штраф с 30 тыс. до 40 тыс. руб. с лишением прав на два-три года.

Кроме того, новый КоАП вводит накопительную систему для нарушителей ПДД. Водитель, нарушивший правила более трех раз, может быть лишен прав на срок от года до полутора.

Административный штраф за перевозку детей без автокресел вырастет для водителей с 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц с 25 тыс. до 30 тыс. руб. и для юрлиц с 100 тыс. до 150 тыс. руб. Также вводится штраф для индивидуальных предпринимателей — до 35 тыс. руб.