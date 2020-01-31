Книгоиздатели жалуются на telegram-пиратов

Пиратские копии книг распространяют около 200 telegram-каналов, их совокупная аудитория составляет около 2 млн человек. По словам гендиректора Ассоциации по защите прав в интернете (АЗАПИ) Максима Рябыко, мессенджер сейчас — один из крупнейших источников пиратства в рунете, пишут «Ведомости». Издатели недополучают из-за таких каналов более 55 млрд руб. в год, подсчитала АЗАПИ. При этом размер всего книжного рынка России, по данным «Эксмо-АСТ», составил 92 млрд руб.

Бороться с пиратством в Telegram обычным способом — через обращение в суд и блокировку — у правообладателей нет возможности, поскольку с апреля 2018 года. доступ к этому мессенджеру по решению суда и так формально заблокирован, говорит Рябыко. При этом на обращения АЗАПИ администрация Telegram никак не реагирует.