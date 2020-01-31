Из-за коронавируса приостановлены поставки смартфонов из Китая в Россию

Китайские производители смартфонов Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок оборудования в Россию. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники среди партнеров этих брендов.

По словам одного из них, перенос поставок объясняется тем, что из-за коронавируса фабрики продлили каникулы в честь китайского Нового года до 10 февраля, и есть вероятность, что срок может быть продлен. Поставки начала переносить и Apple, производство техники которой также находится в Китае.

Ритейлеры пока не ожидают дефицита поставок. Если задержка отгрузок смартфонов составит не более двух недель, то заметного воздействия на российский рынок она не окажет, согласен директор департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Вьюков. Если же остановка достигнет двух–пяти недель, возникнет определенный дефицит, однако он может быть даже полезен бизнесу, так как позволит снизить складские запасы и оздоровит ситуацию с ними у дистрибуторов и ритейла, считает он.

Если же карантин продлится больше месяца–полутора, возможны серьезные негативные последствия.