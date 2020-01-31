Дмитрий Гудков: Не забудьте перед лайком запросить учредительные документы

И этого, конечно, следовало ожидать. В новом КоАПе появляется статья о штрафах за распространение статей незарегистрированных СМИ. Давайте-ка я объясню, что это значит.

Совсем просто: это та самая запрещённая Конституцией цензура. Нет никакого иного смысла в борьбе с информацией, кроме как разделить ее на разрешенную (короткий белый список) и запрещённую (всю остальную).

Изначально регистрация СМИ была добровольной и выгодной самим СМИ: налоговые льготы, защита сотрудников, обязательные ответы чиновников на запросы и т.д. Формально добровольность сохраняется и сейчас: не хочешь — не регистрируйся. Вот только теперь всех, кто будет тебя лайкать, репостить, ссылаться, цитировать, будут штрафовать.

А значит регистрация фактически становится обязательной. Но есть СМИ, которые не будут зарегистрированы никогда. Напомню, что последнее требование, которое Роскомнадзор выкатил для регистрации «Газеты Гудкова», звучит так: ее учредитель Алексей Обухов должен доказать, что не находится под иностранным влиянием. Как доказать? — А это чиновников уже не волнует. https://tlg.name/azlet1/637

И так будет с каждым СМИ, которое не понравится режиму. От «МБХ медиа» до распоследнего регионального сайта, не берущего денег от местного губернатора.

Так что готовьте деньги: по полторы тысячи за каждый лайк (это пока). Ах, вы не знали, что лайкаете СМИ, да ещё и не зарегистрированное? — Ваши проблемы. Вы не знаете, как отличить СМИ от блога? — И никто не знает, но снова ваши проблемы.

Ну и до кучи: «Аналогичные штрафы предлагается ввести для тех, кто распространит продукцию СМИ, в запись о регистрации которого не внесены изменения о смене учредителя, наименования, языка, примерной тематики и специализации СМИ, а также территории распространения, доменного имени сайта и формы периодического распространения массовой информации».

Не забудьте перед лайком запросить учредительные документы.

Все в порядке с бумагами будет только у Пригожина и Соловьева. Им-то можно верить.

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