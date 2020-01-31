Башкирские депутаты одобрили поправки в Конституцию через WhatsApp

Первое чтение по поправкам в Конституцию в Госсобрании Башкирии прошло 22 января в заочном формате — через переписку в WhatsApp. Об этом со ссылкой на несколько депутатов пишет ProUfu.

Депутаты рассказали, что такой метод предусмотрен регламентом, поэтому нарушением не считается. Дмитрий Чувилин (КПРФ), Вячеслав Рябов (ЛДПР) сказали, что поддержали поправки, так как их фракции в Госдуме также проголосовали положительно. При этом голосование в Госдуме прошло только 23 января.

Очное обсуждение поправок в Госсобрании Башкирии ожидается перед вторым чтением 1 февраля.