Минюст предлагает штрафовать за распространение материалов незарегистрированных СМИ

Министерство юстиции предложило ввести штрафы за распространение материалов изданий, не зарегистрированных в России в качестве СМИ. Изменения содержатся в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, обратило внимание «МБХ медиа».

За изготовление или распространение продукции незарегистрированного СМИ ведомство предлагает штрафовать граждан на 1−1,5 тыс. руб., должностных лиц — от 2 до 3 тыс., а юрлиц — от 20 до 30 тыс. руб. Аналогичные штрафы предлагается ввести для тех, кто распространит продукцию СМИ, в запись о регистрации которого не внесены изменения о смене учредителя, наименования, языка, примерной тематики и специализации СМИ, а также территории распространения, доменного имени сайта и формы периодического распространения массовой информации.

Кроме того, Минюст предлагает штрафовать российские медиа за сокрытие информации о финансировании. Такое нарушение будет предусматривать ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на юрлиц — от однократной до двукратной суммы денежных средств, которые получены редакцией СМИ или издателем.