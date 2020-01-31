Половина россиян считает, что поправки в Конституцию готовятся ради Путина

80% россиян слышали о поправках в Конституцию, 47% из них считают, что они вносятся в интересах президента Владимира Путина и позволят ему остаться у власти. Такой же процент верит в официальную версию о совершенствовании управления государством в интересах большинства населения. Еще 6% не определились с причинами поправок, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».

Авторы опроса отмечают, что даже те, кто не слышал о готовящихся поправках в Конституцию, все равно считают в большинстве своем, что они делаются в интересах Путина.

«Доля таких ответов больше у тех, кто не слышал о поправках, т. е. априори действует представление, что он будет бороться за сохранение власти. Это называется коллективным мнением, и оно устойчиво», — говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков.

30% респондентов считают, что Конституция значительной роли не играет, так как мало кто с ней считается. Количество сторонников этого ответа с ноября 2015 года выросло на 17%, при этом с того же периода на 21% сократилось количество тех, кто считал, что Конституция гарантирует права и свободы граждан.

«Было два всплеска повышения роли Конституции: во время протестов 2011–2012 годов была вера в право, а в 2014 году, после Крыма, она рассматривалась как документ, обеспечивающий территориальную целостность. Но с 2018 года наступило разочарование во власти, люди стали считать, что она ими манипулирует, а законы являются правовым оформлением административного произвола, Конституция же особой роли не играет», — поясняет Гудков.

При этом лишь 22% опрошенных хорошо осведомлены о готовящихся поправках в Конституцию.