Правительство Чувашии отправили в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим обязанности главы республики Олега Николаева. Об этом Николаев сообщил на заседании с кабинетом министров, передает ТАСС.

«Я подписал сегодня указ об отставке правительства. Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность», — сказал Николаев.

В среду президент Владимир Путин в связи с утратой доверия уволил с поста главы Чувашии Михаила Игнатьева. Ранее его исключили из «Единой России» после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгнуть за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.