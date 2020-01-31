Индекс счастья россиян оказался минимальным с 2013 года

Россияне оказались менее счастливыми, чем в среднем жители Земли, показал глобальный опрос международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International. Как пишут «Ведомости», в мире счастливыми себя считают более половины (59%) респондентов, а несчастными — 11%, остальные не смогли ответить. Индекс, рассчитываемый как разница между положительными и отрицательными ответами, соответственно, равен 48 п. п. и совпадает с результатом предыдущего опроса. В России же только 42% счастливых против 18% несчастных, что дает значение индекса вдвое меньше мирового — 24 п. п. Результат 2019 года повторяет минимум 2013-го. За два года индекс упал более чем в два раза с 50 п. п. в 2017 году.

Самый высокий индекс у Колумбии, Индонезии и Эквадора. Жители Латинской Америки и Юго-Восточной Азии в целом более оптимистичны и открыты в силу темперамента, мягкого климата и культурных традиций, объясняет президент «Ромира» и вице-президент Gallup International Андрей Милехин. К тому же в ряде азиатских стран дополнительным компонентом счастья служат религиозные учения, исповедующие особое отношение к жизни и сложным житейским обстоятельствам, добавляет он. При этом большинство сравнивает себя с соседями, которые также живут небогато, а россияне — с мировыми лидерами, подчеркивает Милехин.

Индекс счастья Gallup в России вернулся на уровень до 2014 года, тогда как аномальный рост «имел место после аннексии Крыма», считает экономист Сергей Гуриев. Снижение началось уже в 2015 году и резко ускорилось в 2018–2019 гг. Иными словами, «крымская эйфория» полностью сошла на нет, констатирует он. Тот факт, что во всем мире в 2013–2019 гг. индекс счастья вырос, а в России — нет, объясняется существенным ростом доходов респондентов в подавляющем большинстве других стран, в то время как в России доходы за этот период не выросли, объясняет Гуриев.