Китайский коронавирус назван ВОЗ глобальной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщается на сайте организации.

Комитет считает, что по-прежнему возможно пресечь распространение вируса, при условии что страны примут решительные меры для ранней диагностики заболевания и лечения, а также выявления контактов заболевших и оказания содействия мерам социального дистанцирования для тех, кто может быть болен.

«Мы не знаем, какого рода ущерб вирус 2019-nCoV мог бы принести, если бы он распространялся в стране с более слабой системой здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к такой возможности», — цитирует Twitter ВОЗ генерального директора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса.

В ВОЗ отметили, что решение об объявлении глобальной ЧС не является вотумом недоверия Китаю, но с этой болезнью нужно бороться совместными усилиями.

На момент совещания комитета ВОЗ в Китае было зарегистрировано 7711 подтвержденных случаев, 12167 случаев под подозрением. Из подтвержденных случаев 1370 являются тяжелыми, и 170 человек умерли. 124 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Еще 83 случая было зарегистрировано в других странах. Из заболевших, которых выявили не в Китае, только 7 человек не бывали в этой стране. В трех странах за пределами Китая произошла передача вируса от человека человеку.

По итогам четверга число погибших в китайской провинции Хубэй возросло до 204. Китай сообщил о 9 692 подтвержденных случаях. В 22 других странах и регионах было зарегистрировано 129 случаев заболевания, сообщает Reuters.