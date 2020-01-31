Генпрокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону. Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин. По его словам, заместитель генпрокурора Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение по делу, потому что выводы следствия «не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего».

«В частности, Гринь указал, что следствие, признавая факты систематического насилия со стороны отца, опасного для жизни и здоровья, не учло его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства. Между тем, исходя из установленных обстоятельств и собранных доказательств, у сестер Хачатурян сформировалась защитная реакция на противоправные посягательства отца, создававшие реальную опасность для их жизни и здоровья, что позволяло им защищаться любым способом, в связи с чем их действия следует расценивать как совершенные в пределах необходимой обороны, что влечет за собой прекращение уголовного преследования», — рассказал адвокат.

Сестры Хачатурян убили своего отца в июле 2018 года. Их обвинили в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. При этом следствие признало, что к этому привели действия самого Михаила Хачатуряна, который систематически причинял дочерям «физические и психические страдания».