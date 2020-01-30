27% россиян видят Путина президентом после 2024 года

Самыми популярными вариантами ответа на вопрос о роли Владимира Путина после 2024 года стали «президент» (27%) и «пенсионер» (25%). Такие результаты показал опрос «Левада-центра», сообщают «Открытые медиа».

Несмотря на планируемые поправки в Конституцию, которые запрещают одному человеку управлять страной более двух сроков, наибольшее число участников опроса (27%) все равно видит Путина в роли президента даже после окончания его четвертого срока. Чаще всего такие прогнозы дают женщины (30%), молодые люди от 18 до 24 лет (31%) и люди с образованием ниже среднего (39%).

Еще четверть респондентов готова отправить Путина на пенсию. За этот вариант ратуют 30% мужчин, люди средних лет (28%) и жители городов с населением более полумиллиона человек (26%).

11% опрошенных считают, что Владимир Путин возглавит правительство. 9% оставляют президенту лишь должность лидера «Единой России». Вариант Назарбаева (официальный лидер нации и глава Совбеза) выбрали лишь 4% респондентов. По 7% набрали варианты «не хотел бы видеть его в публичной сфере» и «затрудняюсь ответить»

«Для меня неожиданностью стал довольно большой процент людей, желающих отправить Путина в отставку, — говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков. — Почти 30% (сумма выбравших вариант с пенсией и не желающих видеть в публичной сфере) — это заметно больше, чем я ожидал. Видно нарастание усталости людей. Ситуация напоминает предпротестные настроения, царившие в 2010—2011 году».