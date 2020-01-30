Проведение обыска у Голунова санкционировал генерал-майор Пучков

Адвокат проходящего по делу Голунова бывшего полицейского Романа Феофанова заявил в суде, что разрешение на обыск в квартире журналиста запрашивал бывший начальник УВД Западного округа Москвы генерал-майор полиции Андрей Пучков. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам представителя Феофанова, суд дал разрешение осмотреть дом Голунова в мае по представлению Пучкова. При этом журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня, а на следующий день пресс-служба ГУ МВД Москвы объявила, что у него в рюкзаке и при обыске в квартире нашли наркотики. После того как 11 июня уголовное дело против Голунова было закрыто, Пучков и начальник антинаркотического управления ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин были уволены.

Тем не менее Пучков не проходит в качестве фигуранта по делу о подброшенных наркотиках. Под следствием находятся бывшие сотрудники УВД по ЗАО Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец. Последнего СК считает организатором фальсификации, но он вину отрицает и жалуется на давление со стороны следствия.