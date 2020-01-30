Граница России на Дальнем Востоке закрыта из-за коронавируса

В качестве меры против распространения коронавируса Россия закрыла границу на Дальнем Востоке. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством», — сказал Мишустин, открывая заседание правительства.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, по итогам среды общее число погибших от коронавируса в стране составило 170 человек, а число инфицированных возросло до 7 711. Несколько десятков заразившихся выявлено в других странах, сообщает Reuters.