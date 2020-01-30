Задержанные по делу Голунова экс-полицейские пожаловались на давление

Задержанные из-за фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Игорь Ляховец и бывший оперативник Уметбаев Максим пожаловались, что следствие оказывает на них давление и предлагает оговорить себя. Об этом сообщает член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович в Facebook.

Литвинович отмечает, что в ИВС представителей комиссии не хотели пускать, а задержанных бывших полицейских пытались увезти в суд, чтобы те не разговаривали с правозащитниками.

При этом Игорь Ляховец сообщил, что «следствие оказывает на него давление: ему предлагают оговорить себя и сотрудников, чтобы остаться на домашнем аресте».

«Если этого не произойдет, следователи обещают ему меру пресечения в виде ареста и помещение его в СИЗО, — пишет Литвинович. — Сообщил, что в день задержания Голунова находился в отпуске и «лишь давал советы другим сотрудникам по телефону». Считает, что на суде «все предрешено». Виновным себя не признает. Говорит, что Голунов «был реабилитирован под давлением общественности». В нарушение закона ФЗ-103 содержится в одной камере вместе с гражданином, ранее отбывавшим наказание, который может оказывать на него психологическое давление».

На реплику о своей «реабилитации под общественным давлением», Иван Голунов отметил, что ему с Ляховцом «как минимум есть о чем поговорить», и журналист сможет наконец узнать «о доказательствах своей вины».

Также на давление со стороны следствия общественным наблюдателям пожаловался Уметбаев Максим.

«Виновным себя не признает. Сообщил, что в деле Голунова присутствовал только «полтора часа на обыске, ходил, пристегнутый наручником к Ивану Голунову, в задержании не участвовал». Сообщил, что не скрывался от следствия, был всегда доступен по телефону. Сообщил о давлении со стороны следствия, которое также предлагает ему оговорить себя, чтобы получить более мягкую меру пресечения. Сказал, что ему «предъявили бредовые обвинения», имея в виду обвинение в приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере», — отмечает Литвинович. Бывший оперативник в нарушение закона содержится с обвиняемым по статье за вымогательство.

Иван Голунов рассказывал в одном из своих интервью, что Уметбаев дважды бил его в висок.