Аббас Галлямов: Смена правительства не повлияла на рейтинг Путина

Согласно свежим данным «Левада-центра», смена правительства никак не повлияла на рейтинг Путина. Это ровно то, о чем я говорил в день отставки Медведева. Такие неоднозначные вещи нуждаются в правильной интерпретации, ну а поскольку никакого внятного объяснения происходящим событиям Кремль не предложил, то и результат получился соответствующим. Ценный политический боекомплект был расстрелян без всякой пользы.

К политике можно относиться как к спецоперации (одной из главных целей которой, как известно, является введение наблюдателей в заблуждение) только на этапе взлёта — когда у тебя есть кредит доверия. А когда он исчерпан, то все непонятное люди начнут интерпретировать не в твою пользу.

О том, что кредит доверия близок к исчерпанию, говорит тот факт, что число респондентов, положительно и отрицательно воспринявших первые шаги нового правительства, не сильно отличается друг от друга: 48 процентов отнеслись к ним позитивно, в то время как о противоположной точке зрения заявили 37 процентов опрошенных.

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