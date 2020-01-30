Россияне за год стали смотреть телевизор меньше на 17 минут

Падение интереса к телевидению в России продолжается. Если в прошлом году снижение времени просмотра за 12 месяцев составляло 12 минут, то в этом году уже 17 минут. Эксперты как одну из причин происходящего называют снижение доверия к ТВ как источнику новостей, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные Mediascope.

В среднем россиянин старше 4 лет проводит у экрана телевизора ежесуточно 3 часа 40 минут. А если считать без учета просмотров на дачах — 3 часа 33 минуты. Последний раз рост интереса к телевидению фиксировался в 2016 году.

Самое большое снижение интереса (на 23 минуты) зафиксировано у аудитории 35–44 лет. Люди старше 55 стали смотреть ТВ примерно на 20 минут меньше. Самая лояльная аудитория — от 4 до 11 лет: у них время просмотра упало лишь на 15 минут.

«Телевидение по-прежнему остается медиа с наиболее высоким охватом в России: хотя бы раз в месяц его включает практически каждый житель страны, — отмечает исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова. — Ежедневно это делают около 70% населения. Снижение времени линейного просмотра дома на экране телевизора — общемировой тренд, при этом в России темпы снижения даже ниже, чем во многих других странах».

Директор российского офиса ECI Media Management Дмитрий Кураев считает, что рынок такого падения времени просмотра не ожидал, и изменения могут быть связаны с падением доверия населения к ТВ как к источнику новостей.