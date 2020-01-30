Сильный ветер сдул в Мексику часть пограничной стены Трампа

Стальные панели стены, возводимой между США и Мексикой по идее президента Штатов Дональда Трампа, не выдержали сильного ветра. Теперь подрядчику предстоит придумать, как не допустить повторения ситуации, пишет The Guardian со ссылкой на американских пограничников.

На границе между расположенными вплотную калифорнийским городом Калексико и мексиканским Мехикали из-за сильных порывов ветра сначала накренились, а потом и вовсе улетели стальные панели высотой более девяти метров, из которых возводится пограничная стена. Сломанная ветром секция еще строилась и была закреплена бетоном, который не успел застыть. В итоге панели сдуло за мексиканскую границу, и властям Мехикали пришлось перекрывать движение на оживленной улице.

После инцидента панели были извлечены с мексиканской стороны, а участок стены восстановлен. Теперь пограничная служба намерена обсудить с подрядчиком проблему сильных ветров.

Строительство пограничной стены было важной частью президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году, он грозил объявить чрезвычайное положение в стране, чтобы получить $5,7 млрд из федерального бюджета на «красивую» стену. Однако позже президент США отступил от амбиций возвести бетонную стену и сосредоточился на возведении стального барьера.