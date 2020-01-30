Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit

Европейский парламент в среду 29 января окончательно одобрил британское соглашение о выходе из союза, открыв дорогу для Brexit 31 января, пишет Reuters.

После голосования, в котором 621 член парламента был «за», 49 — «против», а 13 человек воздержались, палата начала петь традиционную шотландскую песню Auld Lang Syne в знак прощания с Великобританией.

Британский парламент одобрил законопроект по Brexit 23 января. 24 января соглашение о выходе Великобритании из ЕС подписали председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

После того как Великобритания выйдет из Евросоюза 31 января 2020 года, начнется переходный период, который продлится год, в течение которого будут приняты дополнительные документы, определяющие дальнейшие взаимоотношения между королевством и ЕС, такие как сделка по торговле.