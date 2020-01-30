Число жалоб россиян в ЕСПЧ удвоилось за три года

Россия является абсолютным лидером по количеству жалоб, поданных в Европейский суд по правам человека. Как пишут «Ведомости», на конец 2019 года на рассмотрении суда всего находилось 59 800 обращений, больше четверти (15 050) приходилось на долю России — это рекорд за последние семь лет. В первую тройку вошли также Турция (9250 жалоб) и Украина (8850).

Рост обращений идет за счет массовой подачи жалоб на условия содержания под стражей и на задержания на митингах и пикетах, говорит главред журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев. Правда, этот рост пока не отразился на количестве постановлений суда. Зато российское правительство стало чаще идти на мировую, а суд чаще принимает одностороннюю декларацию (государство признает факт нарушения и предлагает компенсацию), замечает руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев.

Россияне больше всего страдают от посягательств на свободу и личную неприкосновенность, нарушаются их права на справедливый суд, не соблюдается запрет на бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.

На долю России приходится 20 из 30 зафиксированных ЕСПЧ случаев нарушения права на жизнь.