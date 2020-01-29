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«Интерфакс»: полковник Щиров стал свидетелем по делу Голунова

29.01.2020

Бывший руководитель отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров стал свидетелем по делу Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, Щиров во время допроса утверждал, что не знал о действиях своих подчиненных во время задержания Голунова.

Ранее в СК подтвердили задержание бывших сотрудников полиции, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, но Щирова среди них не оказалось.

Ивана Голунова задержали 6 июня, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Сам журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. После общественного резонанса обвинения с него сняли. Были уволены несколько полицейских, в том числе и Щиров.

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