Во Франции выходцы из Азии запустили акцию против «вирусного» расизма

Азиаты, проживающие во Франции, начали в социальных сетях кампанию #JeNeSuisPasUnVirus (Я не вирус) — люди рассказывают, как изменилось к ним отношение окружающих из-за новой болезни, к которой конкретно они не имеют никакого отношения. Об этом сообщает BBC.

Ранее на расизм жаловались люди с азиатской внешностью в Великобритании и других странах, но французы запустили целую акцию протеста. Она началась после того, как газета Le Courier Picard использовала заголовки «Alerte jaune» («Желтое предупреждение») и «Le péril jaune?» («Желтая опасность?») рядом с изображением китаянки в защитной маске. Газета быстро извинилась за свой поступок, зато французские азиаты начали делиться своими историями о дискриминации.

«Берегись, китаянка идет к нам», «Надень маску», — такие фразы слышали участники флешмоба «Я не вирус» на улицах. Один из пользователей жаловался, что когда он кашляет, его спрашивают, опасен ли он (хотя люди вокруг тоже могут кашлять, но это никого не волнует). А девушка вьетнамского и камбоджийского происхождения рассказала, что на нее смотрели в транспорте как на больную и говорили, что она может всех заразить и ей нужно идти домой.