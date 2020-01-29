Чешские программисты довели министра до увольнения, доказав необоснованность цены госзаказа

Правительство Чехии заключило без открытого конкурса контракт на €16 млн на разработку и поддержание в течение четырех лет интернет-магазина и приложений, где должны продаваться электронные разрешения на проезд по платным автомагистралям. Возмущенные расточительностью государства программисты собрались на хакатон, сделали за выходные основную часть госзаказа и подарили сервис властям. В итоге министра транспорта Чехии уволили, сообщает TJ.

Чешское IT-сообщество было возмущено заключенным без открытого конкурса контрактом и «некомпетентностью в вопросах IT». Владелец компании Actum Digital Томаш Вондрачек сказал, что при желании ту же работу можно сделать «хоть за пару дней» и предложил местным программистам провести хакатон, чтобы создать аналог сервиса из госзаказа. Результат решено было передать правительству Чехии в качестве подарка и примера того, как тратятся налоги граждан.

В пятницу, 24 января на хакатон собрались 60 человек. А к вечеру воскресенья они сделали платформу fairznamka.cz, соответствующую большинству требований к сервису из госзаказа. На работу программистов даже приехал посмотреть премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. 27 января сервис уже работал в тестовом режиме. 175 тыс. человек испытали его и сделали первые покупки (до подключения к госсистеме на нем продавали благотворительные жетоны, деньги от которых идут на помощь детям).

Правительство сначала хотело оплатить работу программистов, но потом согласилось на подарок. При этом Министерство транспорта теперь проведет открытый конкурс на поиск компании, которая внедрит и запустит систему к 1 декабря 2020 года. Ожидается, что заложенная в контракт сумма будет значительно ниже. Вондрачек, который сказал, что его компания не будет участвовать в конкурсе, оценил дальнейшую работу примерно в 25% от изначальных €16 млн.

Подрядчик, который ранее получил контракт, готов аннулировать его без компенсации, а министра транспорта Чехии Владимира Кремлика отправили в отставку.