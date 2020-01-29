Помощником Мишустина стал герой расследования ФБК Приходько

Сергея Приходько премьер-министр Михаил Мишустин назначил своим помощником. Об этом сообщает «Интерфакс».

Приходько с 2013 года занимал должность главы аппарата правительства, но на фоне расследования Фонда борьбы с коррупцией в 2018 году был понижен до первого заместителя руководителя аппарата.

В феврале 2018 года ФБК рассказал об отдыхе Сергея Приходько на яхте миллиардера Олега Дерипаски с девушками, оказывающими эскорт-услуги. В Фонде утверждали, что бизнесмен, организовав чиновнику катание на яхте, дал ему взятку. Также в ФБК рассказали об элитном доме Приходько в Шведском тупике и о его резиденции, которую в Фонде оценили минимум в 300 млн руб.