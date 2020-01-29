WADA: в базе Московской лаборатории были изменены 145 допинг-проб

Изменениям или удалению подверглись 145 из 298 записей о подозрительных допинг-пробах из Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на интервью главы отдела расследований WADA Гюнтера Юнгера немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы смогли установить, какие данные были удалены и когда. Но не в каждом случае смогли восстановить их», — говорит Юнгер.

Его коллеги с мая по ноябрь 2019 года работали лишь над тем, чтобы понять, какие данные были изменены, удалены или добавлены.

«В некоторых случаях эти действия были датированы задним числом. Для этого всю базу данных переставляли на одну дату четырьмя годами ранее, после чего удаляли», — объяснил Гюнтер Юнгер. Глава отдела расследований WADA пообещал, что все 298 подозрительных случаев будут проверены.

Впервые WADA отозвало полную аккредитацию Московской лаборатории в 2015 году. В мае 2016 года лицензия была частично возвращена, но 22 января 2020 года WADA снова приостановило аккредитацию, так как эксперты выявили манипуляции с данными, извлеченными из лаборатории в январе 2019 года.