Недовольство демократией в мире достигло рекордно высокого уровня

В мире зафиксирован самый высокий уровень недовольства демократией с 1995 года. Об этом говорится в отчете недавно открывшегося при Кембриджском университете Центра будущего демократии.

Авторы доклада изучили ситуацию в 154 странах за несколько десятилетий, использовав данные 25 международных исследовательских проектов. Они отмечают, что в развитых государствах за четверть века количество недовольных демократической политикой возросло с трети до половины населения. А по всей планете доля людей, которые говорят о недовольстве, возросло с середины 1990-х годов с 47,9% до 57,5%.

Особенно остро тенденция к снижению уровня удовлетворенности демократией стала заметна с 2005 года, когда начался «глобальный демократический спад». Сейчас особенно высокие показатели недовольства показывает население Великобритании, Австралии, Бразилии, Мексики, а также США. В Штатах количество неудовлетворенных выросло на треть с 1990-х годов. Близко к своим историческим максимумам по этому показателю находятся Япония, Испания и Греция.

Однако в Европе есть и «островок удовлетворения»: это Дания, Швейцария, Норвегия и Нидерланды, где отмечается небывалая высота положительной оценки демократии. Также многие демократические страны Азии не перестали верить в правильность системы.

Обычно на уровень удовлетворенности влияют экономические потрясения или коррупционные скандалы, говорят исследователи. Они предполагают также, что 1990-е годы были лучшим временем для демократии, поскольку Запад вышел из холодной войны с возобновленной легитимностью, а многопартийные выборы распространились по всей Латинской Америке и Африке к югу от Сахары.

При этом авторы доклада отмечают, что люди, которые недовольны демократией, с более высокой вероятностью поддержат популистские политические партии и откажутся от либерально-демократических норм. Как пример приводятся страны с низким уровнем удовлетворения демократией в середине 1990-х — Россия, Венесуэла и Белоруссия, те, кто пережил демократическую эрозию в течение десятилетия и выбрал сильных лидеров, которые при исполнении своих обязанностей начали подрывать гражданские права и свободы.

Также Казахстан, Белоруссия и Россия называются среди стран постсоветского пространства, вернувшихся к авторитарным режимам.