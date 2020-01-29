СК готовится предъявить обвинения задержанным по «делу Голунова» экс-полицейским

В Следственном комитете официально подтвердили задержание бывших сотрудников полиции, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову — среди них нет экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Андрея Щирова.

Задержаны бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

«По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище. Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств. При этом подложенные потерпевшему наркотические средства, ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились», — сообщили в СК.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщало, что среди задержанных и бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Сам журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. После общественного резонанса обвинения с Голунова сняли. Были уволены Андрей Щиров, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Роман Феофанов.