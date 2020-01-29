Министр связи опроверг сообщения о расширении доступа к персональным данным для силовиков

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев не предлагал расширить полномочия силовиков по доступу к данным граждан. Речь шла лишь об онлайн-доступе к той информации, которую правоохранители уже получают в бумажном виде, заявил он РБК.

«Сейчас весь документооборот происходит исключительно на бумаге — что создает серьезную нагрузку для всех участников, — пояснил Шадаев. — В рамках рабочей группы предлагалось полностью уйти от бумажных запросов и использовать эту инфраструктуру для получения данных от ведомств и организаций, подключенных к СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия, к которой подключены более 17 тыс. госорганов и организаций) без расширения полномочий этих органов».

Однако в самой презентации, которая была представлена рабочей группе, по данным РБК, упоминался пункт, согласно которому цифровая экономика позволит государству получить «онлайн доступ к госданным, данным банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов» в рамках оперативно-розыскной деятельности. И к 2024 году 100% уполномоченных сотрудников будут «иметь возможность получения необходимых сведений в онлайн режиме». Министр сказал, что это не программа министерства, а свод рекомендаций от рабочих групп.

Ранее «Ведомости» сообщали о предложении министра связи расширить полномочия силовиков в части получения персональных данных.