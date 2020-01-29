В Калуге отменен концерт группы Distemper из-за «пропаганды анархистских взглядов»

Концерт в Калуге московской группы Distemper отменили после того, как организаторам пришло предостережение из прокуратуры, в котором говорится, что тексты ска-панк-команды пропагандируют радикальные анархистские взгляды и насильственные действия по отношению к представителям органов власти. Об этом Distemper сообщили в своей группе в «ВКонтакте».

В предостережении прокуратуры группа названа леворадикальной. Организатора концерта в случае нарушения закона «О противодействии экстремистской деятельности» обещают привлечь к ответственности за массовое распространение экстремистских материалов, организацию и участие в массовых беспорядках и призывах к экстремистской деятельности.

«Я организатор концертов, а не революционер, у нас сначала примут меры, а потом доказывай, что ты не осел. Не стремлюсь в узники совести. Так что можете считать, что очканул», — пишет в комментариях к записи организатор концерта Алексей Калинин.

В конце 2018 года по всей России из-за давления властей были сорваны несколько десятков музыкальных концертов. Чаще всего отменялись выступления групп IC3PEAK и «Френдзона», а также рэперов Хаски и Элджея. Региональные прокуратуры утверждали, что выступления сорвались по вине самих организаторов. Запреты связывали с работой силовиков после теракта в Архангельске и расстрела коллежда в Керчи. В конце 2018 года первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко назвал отмены концертов глупостью.