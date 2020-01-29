Блогеру Синице приговор оставили в силе

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался отменить приговор Владиславу Синице, которого ранее приговорили к пяти годам колонии за твит о детях силовиков. Об этом сообщает «Медиазона».

31 июля 2019 года Синица опубликовал в Twitter пост под псевдонимом «Макс Стеклов». Твит заметили федеральные каналы, и блогера отправили в СИЗО по обвинению в возбуждении вражды или ненависти. По версии следствия, сообщение Синицы увидели двое росгвардейцев, которые восприняли его как призыв «похищать детей росгвардейцев с последующей расправой». Сам он настаивал, что никого ни к чему не призывал, но «подразумевал», что «если избиения протестующих силовиками продолжатся, то могут начаться «народные волнения».

В сентябре Синицу приговорили к пяти годам колонии, его также включили в список экстремистов и террористов.

12 декабря Синица подал жалобу в Европейский суд по правам человека. В ней он говорит, что суды фактически не обсуждали его показания относительно мотивации его действий. Вынося приговор, суд первой инстанции принял во внимание исключительно доказательства стороны обвинения. Кроме того, по словам Синицы, публичное высказывание директора Росгвардии Виктора Золотова о том, что приговор является слишком мягким, нарушило презумпцию его невиновности.