Фигуранту «московского дела» Малышевскому сократили срок заключения

Мосгорсуд, рассмотрев жалобу на приговор Эдуарду Малышевскому, осужденному на три года колонии по «московскому делу», сократил срок на три месяца. Таким образом, он должен отсидеть два года и девять месяцев, сообщает telegram-канал «Арестанты 212».

Малышевского задержали 27 июля на акции в Москве. По версии следствия, он выдавил стекло автозака, которое упало на стоявшего снаружи полицейского. Малышевский получил 13 суток административного ареста. 30 августа его задержали уже по уголовному делу, а в декабре суд приговорил Малышевского к трем годам колонии. Сам он утверждал, что у него не было цели кого-то поранить, а окно выбил «от отчаяния», поскольку увидел, как силовики избивают людей.