В ФСБ заявили о блокировке еще одного почтового сервиса из-за лжеминирований

ФСБ сообщает, что доступ к швейцарскому почтовому сервису Protonmail ограничен. Через него рассылались ложные сообщения о минировании различных объектов на территории России, сообщает «Интерфакс». Ранее федеральная служба объявляла о блокировке по той же причине другого почтового сервиса — Startmail.

Блокировка Protonmail осуществляется на основании представления Генпрокуратуры совместно с Роскомнадзором с 29 января 2020 года. Представители спецслужбы отметили, что после того как 23 января был заблокирован нидерландский сервис Startmail.com, анонимные сообщения о лжеминировании уже с 24 января стали приходить через Protonmail.com.

Блокировка сервиса, по мнению спецслужбы, обеспечит защиту «российского сегмента интернета от распространения под видом достоверных сообщений не соответствующей действительности общественно значимой информации».

Отметим, что после блокировки Startmail.com «Новая Газета» провела эксперимент и выяснила, что корреспонденция с аккаунтов этого сервиса из-за рубежа принимается любыми почтовыми провайдерами России без VPN.

Схожий эксперимент удался и с Protonmail. Корреспондент «Открытых медиа» смог открыть его, используя бесплатный VPN-сервис. После этого он зарегистрировал новый почтовый ящик и отправил письма, которые дошли до адресатов.