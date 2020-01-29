Леонид Волков: Важный день по «делу ФБК»

Срок следствия по делу ФБК истекает 3 февраля 2020 года — через полгода после возбуждения дела. Что сделано следственной группой, в которую нынешний генпрокурор Игорь Краснов включил 112 следователей по расследованию особо важных дел? Три масштабных волны обысков (6 августа, 12 сентября и 15 октября — суммарно более 200 обысков), пять волн блокировок счетов (не только в дни обысков, но также в ноябре и в декабре — суммарно более 700 заблокированных счетов), тысячи единиц вынесенной техники (иногда с документами, иногда вовсе нет) и, конечно, доблестная спецоперация по ноль-транспортировке Руслана Шаведдинова из московской квартиры на Новую Землю.

А что не сделано следственной группой? Ничего, что можно было бы назвать «расследованием дела». Ничего не изменилось в его фабуле, там остался чистой воды абсурд. «Одни неустановленные лица» получили от «других неустановленных лиц» 75,6 млн рублей, которые другие неустановленные лица добыли заведомо незаконным путем, после чего первые неустановленные лица в целях легализации внесли эти 75,6 млн рублей на свои собственные банковские счета через банкоматы. (Я не утрирую, я цитирую материалы «дела ФБК» практически дословно).

Не было даже попытки дать ответ на главный вопрос: как может быть «легализация» денежных средств «неустановленного происхождения»? Этот вопрос задавали все профессиональные юристы полгода назад, когда дело только возбуждалось: «легализация» — это всегда сопутствующее преступление рядом с главным. Один — украл, похитил, присвоил. Другой — легализовал, то есть помог первому «обелить» незаконные средства. В случае «дела ФБК» — о каком «основном» преступлении идет речь? Какие такие краденые деньги у нас оказались? (И притом — чтобы мы заведомо знали, что эти деньги краденые?) Кто из 170 тысяч человек, кто когда-либо финансово поддерживал работу ФБК и региональных штабов Навального — такой-растакой вор? Следствие занималось чем угодно, но не пыталось дать ответ на этот вопрос. Тем самым чохом записывая в преступники всех наших жертвователей, не иначе.

Понятно, что все эти вопросы носят чисто риторический характер. Не было никакой цели что-либо «расследовать». Была задача, поставленная Путиным перед Бастрыкиным на волне испуга после летних московских протестов и успеха «Умного голосования»: уничтожить ФБК, положить конец деятельности штабов Навального. Любой ценой.

Эту задачу генерал Бастрыкин, генерал Краснов, генерал Габдулин и их 112 верных дуболомов успешно провалили. Мы выжили, справились и стали сильнее. ФБК выпускает расследование про нового премьер-министра в течение двух недель после его назначения. Все региональные штабы продолжают работать (их даже стало больше), добиваться успехов и растить базу сторонников. Каждый день нашей дальнейшей работы — это день, когда мы тыкаем пана Бастрыкина в его лужицу, как котенка, которого приучают к лотку. (Разница только в том, что Бастрыкина уже ничему не научить.)

Что будет дальше?

Мы точно знаем, что сроки следствия будут продлены. Не то чтобы мы в этом сомневались, но сегодня получили первые документальные подтверждения этому. Когда у наших юридических лиц, сотрудников, волонтеров и просто случайных людей блокировали банковские счета в качестве «обеспечительных мер» в ходе следствия — нас, об этом, разумеется, не извещали. Просто Басманный суд штамповал постановления генерала Габдулина. Но продление арестов счетов (а все они арестованы на время следствия, то есть до 3 февраля) уже не может быть произведено заочно — те, чьи счета заблокированы, имеют право присутствовать в суде. И юристы, представляющие интересы преследуемых по делу ФБК, давно написали соответствующие ходатайства о личном участии.

И вот сегодня с утра, наконец, на эти ходатайства стали поступать ответы. Зацените документ. Волонтера из Тюмени телеграммой, доставленной 29 января, судья Дударь (та самая!) извещает о том, что 29 же января (то есть сегодня), в 16.30 будет рассматривать ходатайство следователя о продлении срока наложения ареста на имущество. Прилетайте, пожалуйста, без проблем! Ну то есть понятно, что все это продление они тоже будут пытаться провести в режиме спецоперации, с минимальной оглаской, без участия адвокатов и журналистов.

Не получится. Адвокаты будут (спасибо «Агоре»!). Надеюсь, будут и журналисты. Приходите сегодня в Басманный суд, там будет аттракцион неслыханной судейской скорости — ведь арестовано около 700 счетов, и по каждому, видимо, предстоит рассмотреть ходатайство следователя о продлении ареста! Пока что у нас на руках только несколько таких телеграмм, и все они от судьи Дударь и на одно и то же время — на 16:30 сегодня. Интересно, как она будет рассматривать столько дел сразу...

Ну и давайте не забывать, что возможны сюрпризы — ведь буквально на прошлой неделе Мосгорсуд отменил как незаконные целую пачку постановлений Басманного суда об обысках 15 октября у наших сотрудников, волонтеров и сторонников. Так что мы сегодня поборемся.

А пока что я напоминаю, что в рамках «расследования» абсолютно придуманного дела о несуществующем преступлении, у сотен сотрудников, их родственников и просто случайных людей заблокированы банковские счета. Кто-то не может платить ипотеку, кто-то не может получать пенсию, алименты или пособия.

То есть ты просыпаешься одним прекрасным утром, и видишь, что у тебя минус 75,6 млн рублей на каждом из твоих счетов. Или не на каждом (как в моем случае, когда, может, цифрами ошиблись следователи, может, что-то еще не так сделали — но в «Альфе» заблокировали четыре счета из шести). Это отнюдь не делает тебя миллионером, в точности наоборот. Если на счету лежал миллион — ты увидишь там не минус 75,6, а минус 74,6. А если было 10 миллионов (ну вдруг) — то минус 65,6. Это даже не блокировка счета, технически, а только арест определенной суммы (которой на счете никогда не было). Если ты положишь на него денег так, чтобы баланс стал положительным, ты сможешь этим балансом пользоваться — на здоровье!

И при всем при этом — мы успешно продолжаем работу благодаря вашей поддержке. Как технически мы справляемся с блокировками, я подробно рассказывал здесь. Если вы не согласны с тем, что следствие считает вас, наших жертвователей, ворами, а нас — теми, кто легализует украденное — то вам сюда. Спасибо за поддержку!

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